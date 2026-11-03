चार साल में 1.92 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा पंजाब

डिजिटल टीम, चंडीगढ़। पंजाब में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच पिछले चार वर्षों में 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी राज्य की आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करती है। राज्य सरकार के अनुसार, निवेशकों के अनुकूल नीतियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयासों से पंजाब में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि बढ़ी है।

टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्धमान, कारगिल और फ्रूडेनबर्ग जैसी कंपनियों के पंजाब में परियोजनाएं स्थापित करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के उदाहरण राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़े निवेशकों की भूमिका को दर्शाते हैं। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एग्रो-फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं उत्पादन के साथ सहायक उद्योगों के विकास के अवसर भी पैदा कर सकती हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कारोबार से जुड़ी आवश्यक मंजूरियों को एक ही व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। 'इन्वेस्ट पंजाब' की सिंगल-विंडो प्रणाली इसी दिशा में काम करती है। इसका उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयों से राहत देना और परियोजनाओं की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।