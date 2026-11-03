चार साल में 1.92 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश, निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा पंजाब
पंजाब ने पिछले चार वर्षों में 1.92 लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आकर्षित किया है, जिससे राज्य निवेशकों की ...और पढ़ें
HighLights
चार वर्षों में 1.92 लाख करोड़ रुपये का निवेश।
'इन्वेस्ट पंजाब' से 6.31 लाख से अधिक रोजगार सृजित।
मोहाली तकनीक और नवाचार का प्रमुख केंद्र बन रहा।
डिजिटल टीम, चंडीगढ़। पंजाब में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच पिछले चार वर्षों में 1.92 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जानकारी राज्य की आर्थिक संभावनाओं को रेखांकित करती है। राज्य सरकार के अनुसार, निवेशकों के अनुकूल नीतियों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयासों से पंजाब में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की रुचि बढ़ी है।
टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वर्धमान, कारगिल और फ्रूडेनबर्ग जैसी कंपनियों के पंजाब में परियोजनाएं स्थापित करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने के उदाहरण राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में बड़े निवेशकों की भूमिका को दर्शाते हैं। स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, एग्रो-फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं उत्पादन के साथ सहायक उद्योगों के विकास के अवसर भी पैदा कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार निवेश आकर्षित करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और कारोबार से जुड़ी आवश्यक मंजूरियों को एक ही व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। 'इन्वेस्ट पंजाब' की सिंगल-विंडो प्रणाली इसी दिशा में काम करती है। इसका उद्देश्य निवेशकों को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में होने वाली कठिनाइयों से राहत देना और परियोजनाओं की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
राज्य सरकार की ओर से इन निवेश प्रयासों के साथ 6.31 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने का दावा भी किया गया है। यदि निवेश परियोजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हैं और रोजगार के अवसरों में बदलती हैं, तो इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर आजीविका के नए विकल्प मिल सकते हैं। उद्योगों के विस्तार से परिवहन, पैकेजिंग, रखरखाव और अन्य सहायक सेवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।
'सिलिकॉन वैली' के रूप में चमक रहा मोहाली, तकनीक और नवाचार का हब बन रहा पंजाब
हालांकि, निवेश प्रस्तावों, वास्तविक पूंजी निवेश और जमीन पर शुरू हो चुकी परियोजनाओं के बीच अंतर को समझना जरूरी है। इसी तरह रोजगार के आंकड़ों का आकलन करते समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का स्पष्ट विवरण महत्वपूर्ण है।
एमएसएमई और विशेष क्लस्टरों से मजबूत हो रही पंजाब के उद्योगों की नींव
पंजाब के लिए अगली चुनौती निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उसे समयबद्ध तरीके से लागू करना है। मजबूत बुनियादी ढांचा, कुशल श्रमशक्ति, पारदर्शी प्रशासन और उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान इस निवेश को दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बदलने के लिए अहम होंगे।
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