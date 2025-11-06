पंजाब के खिलाड़ियों को मिला 'मेडिकल कवच'! मान सरकार ने स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में सौ से अधिक पद भरने को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के खेल और खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित, उज्जवल और वैज्ञानिक आधार देने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। कैबिनेट ने पंजाब स्पोर्ट्स मेडिकल कैडर में कुल 110 नई पोस्टों को तुरंत भरने की मंज़ूरी दे दी है। इन पदों में ग्रुप-ए के 14, ग्रुप-बी के 16, और ग्रुप-सी के 80 पद शामिल हैं। सरकार का यह दूरदर्शी फैसला केवल पंजाब के खेल ढांचे को ज़मीनी स्तर पर अभूतपूर्व मजबूती नहीं देगा, बल्कि यह राज्य के मेधावी और प्रशिक्षित युवाओं के लिए 110 सुनिश्चित सरकारी नौकरियों के दरवाज़े भी खोल रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इन चिकित्सा पेशेवरों को शुरुआत में तीन साल के अनुबंध पर रखा जाएगा, जो उनके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को सीधा संदेश देते हुए कहा कि पंजाब के नौजवानों को विभिन्न विभागों में बिना किसी रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरियाँ दी गई हैं। यह भर्ती भी पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह भर्ती स्वास्थ्य, चिकित्सा और पैरा-मेडिकल क्षेत्र के उन प्रशिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। यह स्टाफ खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में बेहतर इलाज, तेज़ रिकवरी और बेहतरीन प्रदर्शन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके साथ ही, वैज्ञानिक तरीकों से खेल विकास को बढ़ावा मिलेगा और पंजाब के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्पोर्ट्स मेडिकल सपोर्ट मिलेगा। इन 110 नई भर्तियों के तहत खेल चिकित्सा टीम उन प्रमुख जिलों में तैनात की जाएगी जहां खिलाड़ियों की संख्या और खेल गतिविधियाँ सबसे अधिक हैं। इन जिलों में पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फरीदकोट, फाज़िल्का, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, एसएएस नगर (मोहाली), रूपनगर और होशियारपुर शामिल हैं। इन पेशेवरों की तैनाती से खिलाड़ियों को अपने ही क्षेत्र में उन्नत चोट प्रबंधन, रिकवरी और प्रदर्शन सुधार की सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि “खेल विभाग में 110 नई भर्तियाँ सिर्फ नौकरियों का सृजन नहीं हैं, बल्कि यह पंजाब को स्पोर्ट्स पावरहाउस बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब हर ज़िले के खिलाड़ी को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और राज्य का खेल प्रदर्शन और ऊँचाइयों को छुएगा। युवाओं को रोज़गार देने का हमारा वादा लगातार पूरा हो रहा है।”