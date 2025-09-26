Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र, बाढ़ में जान गंवाने वाले 59 लोगों को विधानसभा में भावभीनी श्रद्धांजलि

    By Kailash Nath Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:59 PM (IST)

    पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में हाल ही में आई बाढ़ में जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और अन्य सदस्यों ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों में पूर्व मंत्री विधायक शहीद सैनिक अभिनेता और संगीतकार शामिल थे जिनके निधन पर सदन ने गहरा दुख व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को विधान सभा में दी गई श्रद्धांजलि। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में अपनी जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सत्र की शुरुआत में स्पीकर कुलतार सिंह संधवां और सभी सदस्यों ने अन्य दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनमें पंजाब के पूर्व मंत्री हरमेल सिंह टौहड़ा, पूर्व विधायक रघुबीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद भानु प्रताप सिंह मनकोटिया, एएलडी शहीद दलजीत सिंह, लांस नायक शहीद रिंकू सिंह, शहीद प्रितपाल सिंह और सिपाही शहीद हरमिंदर सिंह, अभिनेता एवं कॉमेडियन जसविंदर सिंह भल्ला, संगीतकार चरणजीत आहूजा, तथा विधायक अश्वनी शर्मा के भाई राम प्रसाद शर्मा के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया गया।