आनंदपुर साहिब में होगा पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र, गुरु तेग बहादुर जी को दी जाएगी श्रद्धांजलि
पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र आज आनंदपुर साहिब में आयोजित हो रहा है, जहाँ गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर मुख्यमंत्री सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे। यह पहली बार है कि विधान सभा सत्र चंडीगढ़ से बाहर हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गुरु साहिब के सिद्धांतों और शहादत को श्रद्धांजलि देना है। सत्र में आनंदपुर साहिब को जिले का दर्जा देने की कोई चर्चा नहीं है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र आज आनंदपुर साहिब में होगा। विशेष सत्र में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत सत्ता पक्ष के सभी विधायक आनंदपुर साहिब पहुंच गए हैं।
एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को लेकर सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे। विधान सभा के स्पीकर कुलतार संधवां ने पहले ही स्पष्ट कर दिया हैं कि इस सत्र के दौरान कोई और सरकारी कामकाज नहीं होगा।
बता दें कि 25 नवंबर को गुरु तेगबहादुर जी 350वां शहीदी पर्व है। सरकारी स्तर पर इसे बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरु साहिब को श्रद्धासुमन भेंट करने के लिए आनंदपुर साहिब में ही विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।
एसा पहली बार हुआ हैं कि विधान सभा का सत्र चंडीगढ़ की जगह पर कहीं बाहर किया जा रहा हो। इस प्रस्ताव का मूल उद्देश्य गुरु साहिब के सिद्धांतों और उनकी शहादत को श्रद्धासुमन भेंट करना है।
हालांकि पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे के कि सरकार इस मौके पर आनंदपुर साहिब को जिले का दर्जा दे सकती है लेकिन विधान सभा की कार्यसूची में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है।
