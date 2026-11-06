पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: फिर सियासी मुद्दा बना 'नशा', अमित शाह और राहुल गांधी बता चुके सबसे बड़ी समस्या

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने के साथ ही नशा एक बार फिर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। पंजाब में जिस नशे के मुद्दे को लेकर एक दशक पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राजनीतिक विरोधियों के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा था, आज उसी मुद्दे पर भाजपा से लेकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल तक सभी दल आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने में जुटे हैं।

विधानसभा चुनाव में हर पार्टी इसी मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी। 20 अक्टूबर को पंजाब दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ लड़ाई को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए 2029 तक पंजाब ही नहीं पूरे देश से नशा खत्म करने का संकल्प जताया है।

अमित शाह ने पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उधर जवाब में आप नेताओं ने भाजपा पर पलटवार करते हुए पहले गुजरात में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की चुनौती दे डाली।

बुधवार को फिर से संगरूर में राहुल गांधी की रैली ने इस मुद्दे को फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। राहुल गांधी ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए सीधे तौर पर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया।