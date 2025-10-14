पंजाब में 50 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से नहीं मिली सैलरी, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 50,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छह महीने से कथित तौर पर मानदेय का भुगतान न किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आज पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने कहा कि बैंक विवरण के संबंध में समस्या थी। अब मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने राज्य के वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा।

एक अखबार में 2 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब भर के लगभग 27,000 केंद्रों में कार्यरत 50,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले छह महीनों से उनका मानदेय नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं को 11,000 प्रति माह मिलते हैं, जिसमें से 4,500 मानदेय के रूप में हैं।