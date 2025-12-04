Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1956 के बाद विरासत में मिली संपत्ति अब पैतृक नहीं मानी जाएगी, पंजाब-हरियाणा HC का बड़ा फैसला

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि 1956 के बाद पिता को विरासत में मिली संपत्ति पैतृक नहीं मानी जाएगी। यह संपत्ति पिता क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि पिता को 1956 के बाद विरासत में मिली संपत्ति अब पैतृक नहीं मानी जाएगी।

    यह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति मानी जाएगी, जिस पर बच्चों का जन्म के साथ कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए पिता अपनी मर्जी से ऐसी संपत्ति बेच या ट्रांसफर कर सकते हैं और बच्चे इसे चुनौती नहीं दे सकते। यह फैसला जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने सुनाया। मामला 1994 में दायर की गई एक नियमित दूसरी अपील से जुड़ा था।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें