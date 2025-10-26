मोहाली में छठ पूजा की उमंग, बलौंगी घाट पर 45 हजार श्रद्धालु करेंगे सूर्य आराधना

लखवंत सिंह, मोहाली। यूपी और बिहार के सबसे प्रसिद्ध महापर्व छठ को मनाने को लेकर पूरे जिले में तैयारियों शुरु की गई है। इस बार सोमवार और मंगलवार को यह पवित्र त्यौहार मनाया जाना है। बलौंगी थाने के सामने खाली ग्राउंड पर हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है।

इस जगह पर रविवार को जेसीबी से साफ सफाई करवा कर घाटों का निर्माण किया जा रहा है। मोहाली विधानसभा के इलाके में यूपी-बिहार के 40 से 45 हजार लोग पवित्र छठ पर्व मनाते है। मोहाली शहर के आसपास 20 से 25 स्थानों पर वैकल्पिक घाट बना कर व्रतधारी डूबते सूर्य की पूजा करते है।

शहर के आसपास बलौंगी, शाहीमाजरा, जुझारनगर,मटौर,खरड़ , जगतपुरा, फेज-10 मंदिर, फेज-11 मंदिर सहित कई अन्य स्थानों पर छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैकल्पिक घाटों में पानी डाल कर छठ व्रतधारी महिलाऐं व पुरुष सोमवार को डूबते सूर्य और मंगलवार को उगते सूर्य देवता की पूजा करेंगे। बलौंगी के लोगों ने बताया कि छठ पर्व के दौरान व्रतधारी 36 घंटे तक पूरी तरह से उपवास में रहकर पूजा अर्चना करते है।