    मोहाली में छठ पूजा की उमंग, बलौंगी घाट पर 45 हजार श्रद्धालु करेंगे सूर्य आराधना

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    मोहाली में छठ पूजा की तैयारी ज़ोरों पर है। बलौंगी में घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ 40-45 हज़ार श्रद्धालु डूबते सूर्य की आराधना करेंगे। शहर के आसपास 20-25 वैकल्पिक घाट बनाए गए हैं। व्रतधारी 36 घंटे का उपवास रखते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। लोगों ने चंडीगढ़ की तरह मोहाली में भी लेक बनाने की मांग की है।

    Hero Image

    मोहाली में 25 से ज्यादा स्थानों पर मनाया जाता है छठ पर्व (फोटो: जागरण)

    लखवंत सिंह, मोहाली। यूपी और बिहार के सबसे प्रसिद्ध महापर्व छठ को मनाने को लेकर पूरे जिले में तैयारियों शुरु की गई है। इस बार सोमवार और मंगलवार को यह पवित्र त्यौहार मनाया जाना है। बलौंगी थाने के सामने खाली ग्राउंड पर हर साल छठ पूजा का आयोजन किया जाता है।

    इस जगह पर रविवार को जेसीबी से साफ सफाई करवा कर घाटों का निर्माण किया जा रहा है। मोहाली विधानसभा के इलाके में यूपी-बिहार के 40 से 45 हजार लोग पवित्र छठ पर्व मनाते है। मोहाली शहर के आसपास 20 से 25 स्थानों पर वैकल्पिक घाट बना कर व्रतधारी डूबते सूर्य की पूजा करते है।

    शहर के आसपास बलौंगी, शाहीमाजरा, जुझारनगर,मटौर,खरड़ , जगतपुरा, फेज-10 मंदिर, फेज-11 मंदिर सहित कई अन्य स्थानों पर छठ पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।

    वैकल्पिक घाटों में पानी डाल कर छठ व्रतधारी महिलाऐं व पुरुष सोमवार को डूबते सूर्य और मंगलवार को उगते सूर्य देवता की पूजा करेंगे। बलौंगी के लोगों ने बताया कि छठ पर्व के दौरान व्रतधारी 36 घंटे तक पूरी तरह से उपवास में रहकर पूजा अर्चना करते है।

    उन्होंने कहा कि व्रतधारी अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर और मनोकामना लेकर इस पर्व के लिए व्रत रखते है। बलौंगी में घाटों को बना कर उसमें पानी डाल कर व्रतधारी इस पानी में खड़े होकर पूजा अर्चना करेंगे। हजारों की संख्या में बलाैंगी, मोहाली, खरड़ सहित अन्य स्थानों पर बिहार व यूपी के लोग इस पर्व को बहुत श्रद्धा से मनाते है।