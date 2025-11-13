गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की मांग, चंडीगढ़ प्रशासन से आग्रह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की मांग उठी है। सिख समाज के लोगों ने इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन से आग्रह किया है। शिरोमणि अकाली दल की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष चरणजीत सिंह विल्ली ने आवाज उठाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विल्ली ने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान साहस, धर्मनिष्ठा और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। यह दिवस चंडीगढ़ के नागरिकों और पूरे देश के लिए अत्यंत आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व रखता है।