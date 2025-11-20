Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PU में फिर से महाप्रदर्शन की तैयारी, छात्रों संग मिलकर 50 से अधिक संगठन बना रहे रणनीति, चार बजे तक स्थिति होगी स्पष्ट

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:32 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की अधिसूचना में देरी को लेकर किसान, छात्र और मजदूर संगठन एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। 50 से अधिक संगठन आगामी रणनीति पर विचार करेंगे और एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया जा सकता है। पुलिस सतर्क है और छात्रों ने शांतिपूर्ण बैठक का आश्वासन दिया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बैठक स्थल को लेकर अभी भी असमंजस बना हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्र केंद्र के समिति कक्ष में बैठक में मौजूद पीयू बचाओ मोर्चा के सदस्य व पंजाब के संगठनों के प्रतिनिधि।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की अधिसूचना की देरी पर पीयू बचाओ माेर्चा और संगठनों का क्या रूख होगा, इसके लिए दोपहर एक बजे दोपहर 1:00 बजे छात्र केंद्र के समिति कक्ष में बैठक शुरू हुई। इसमें पंजाब से किसान जत्थेबंदियों समेत 50 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक का उद्देश्य पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के संबंध में आगे की रणनीति पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देना है, शाम 4:00 बजे तक रूख स्पष्ट हो जाएगा। संभावना है कि 10 नवंबर को हुए महा प्रदर्शन की तर्ज पर दोबारा बड़े स्तर की प्रदर्शन का आह्वान किया जा सकता है। वहीं, पीयू बचाओ मोर्चा की बैठक को लेकर पुलिस सतर्क मोड में है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की।

    एसएसपी की अपील पर छात्रों ने आश्वासन दिया कि कैंपस में किसी तरह का धरना या मार्च नहीं होगा और केवल शांतिपूर्ण बैठक ही आयोजित की जाएगी। पंजाब के विभिन्न संगठनों के करीब 200 प्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा तैनात की गई है। वहीं बैठक स्थल को लेकर असमंजस बरकरार है। गोल्डन जुबली हाल उपलब्ध न होने पर मोर्चा मुख्य कैंपस में किसी अन्य स्थान पर विचार कर रहा है।