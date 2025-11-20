PU में फिर से महाप्रदर्शन की तैयारी, छात्रों संग मिलकर 50 से अधिक संगठन बना रहे रणनीति, चार बजे तक स्थिति होगी स्पष्ट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की अधिसूचना की देरी पर पीयू बचाओ माेर्चा और संगठनों का क्या रूख होगा, इसके लिए दोपहर एक बजे दोपहर 1:00 बजे छात्र केंद्र के समिति कक्ष में बैठक शुरू हुई। इसमें पंजाब से किसान जत्थेबंदियों समेत 50 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

बैठक का उद्देश्य पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के संबंध में आगे की रणनीति पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देना है, शाम 4:00 बजे तक रूख स्पष्ट हो जाएगा। संभावना है कि 10 नवंबर को हुए महा प्रदर्शन की तर्ज पर दोबारा बड़े स्तर की प्रदर्शन का आह्वान किया जा सकता है। वहीं, पीयू बचाओ मोर्चा की बैठक को लेकर पुलिस सतर्क मोड में है। एसएसपी कंवरदीप कौर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की।