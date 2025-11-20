सीनेट चुनाव पर 25 तक फैसला नहीं तो 26 को PU बंद, मोर्चा ने दिया अल्टीमेटम, भाजपा दफ्तर का घेराव तय

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने दोबारा स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। मोर्चा के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि 25 नवंबर तक सीनेट चुनाव की अधिसूचना को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो 26 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 25 से 30 नवंबर के बीच भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

यह निर्णय वीरवार को हुई अहम बैठक में लिया गया। बैठक में मोर्चा और किसान-मज़दूर संघर्ष संगठनों ने 10 नवंबर को हुए महाप्रदर्शन की समीक्षा की और आगे की रणनीति तय की। मोर्चा नेताओं प्रभजोत सिंह और नवप्रीत ने बताया कि 10 तारीख के बाद से जारी सभी घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी संगठनों ने साफ कहा है कि वे पूरी मजबूती से मोर्चे के साथ खड़े हैं और किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं।