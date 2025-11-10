सीनेट विवाद पर PU में बवाल, उग्र हुए प्रदर्शकारी, बैरिकेडिंग तोड़ी, चंडीगढ़ पुलिस ने भांजी लाठियां, पीजीआई के सामने रोड किया जाम
पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) में सीनेट विवाद को लेकर प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण कर लिया और बैरिकेडिंग तोड़ दी। स्थिति को संभालने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, जिसके बाद परिसर में तनाव व्याप्त है। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयासरत है। प्रदर्शनकारियों ने पीजीआई के सामने रोड पर जाम लगा दिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अडे़ छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। किसान-मजदूर संगठनों ने भी छात्रों का साथ दिया। पंजाब से बड़ी संख्या में सगठनों के सदस्य चंडीगढ़ पहुंचे।
प्रदर्शनकारियों ने गेट नंबर एक तोड़कर पीयू में घुसने का प्रयास किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पीजीआई के सामने रोड पर जाम लगा दिया।
पुलिस ने चंडीगढ़ की सीमाएं सील की हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को नहीं रोक पाई। सुबह ही प्रदर्शनकारी पीयू के गेटों पर जमा होने लगे थे। इस दौरान पीयू बचाओ के नारे लगे। इसके बाद जब पीयू के अंदर नहीं घुसने दिया गया तो गेट तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तलवारें भी थी। कुछ निहंगों की वेशभूषा में भी शामिल हुए।
वहीं, पंजाब की तरफ से जत्थेबंदियों का चंडीगढ़ पहुंचना जारी है। किसान मोर्चा के सदस्यों को पुलिस ने मोहाली बोर्डर पर रोका। किसान नेता बलबील सिंह राजेवाल को भी पुलिस ने बॉर्डर पर रोक लियाद्ध इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-56 की रोड को बंद कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शकारियों को उग्र होते देख बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई। बैरिकेडिंग के साथ-साथ कंटीली तारें भी लगाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।