स्टार नाइट से हास्टल तक अपराध, पीयू की सुरक्षा पर संकट, सुरक्षा कर्मियों की पुलिस के साथ ट्रेनिंग की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में हाल के महीनों में हुई आपराधिक घटनाओं के बाद कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पीयू छात्र परिषद के अध्यक्ष गौरव वीर सोहल ने चंडीगढ़ के डीजीपी डाॅ. सागरप्रीत हुड्डा को पत्र लिखकर पीयू के सुरक्षा कर्मियों को चंडीगढ़ पुलिस के साथ विशेष प्रशिक्षण दिलाने की मांग की है।

पत्र में गौरव वीर सोहल ने कहा कि पीयू जैसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान में मजबूत, सतर्क और आधुनिक सुरक्षा तंत्र समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कैंपस परिसर में हर दिन हजारों छात्र, शिक्षक और कर्मचारी आते-जाते हैं, ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को आपात स्थिति से निपटने, भीड़ नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और कानून व्यवस्था से जुड़े जरूरी पहलुओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे किसी भी अप्रिय स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

इस वर्ष पीयू में हुई घटनाओं ने बढ़ाई चिंता पीयू में इस वर्ष हुई घटनाओं ने पीयू की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बता दें कि हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की स्टार नाइट के दौरान छात्र आदित्य ठाकुर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे विश्वविद्यालय को झकझोर कर रख दिया।

होली पार्टी के दौरान बाहरी युवकों द्वारा छात्राओं से बदसलूकी की घटना सामने आई थी। इसके साथ ही हास्टल में चरस की कथित ओवरडोज से एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। ऐसी घटनाएं न केवल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी दर्शाती हैं, बल्कि परिसर में नशे और बाहरी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की ओर भी इशारा करती हैं।