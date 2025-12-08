PU का प्रोफेसर ही निकला प्रोफेसर पत्नी का कातिल, पुलिस ने बीबी गोयल को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर सीमा गोयल की हत्या में पुलिस ने उसके पति प्रोफेसर बीबी गोयल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। चार साल पहले 2021 में दीवाली की रात वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बीबी गोयल को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। सीमा गोयल की हत्या से जुड़ी हर कड़ी प्रो. बीबी गोयल के इर्द-गिर्द घूम रही थी। उस रात घर पर सीमा गोयल के अलावा सिर्फ प्रो. बीबी गोयल ही मौजूद थे।