    PU का प्रोफेसर ही निकला प्रोफेसर पत्नी का कातिल, पुलिस ने बीबी गोयल को किया गिरफ्तार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सीमा गोयल की हत्या के मामले में उनके पति प्रोफेसर बीबी गोयल को चार साल बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबूतों के आधार ...और पढ़ें

    चार साल पुराने केस में प्रोफेसर बीबी गोयल गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर सीमा गोयल की हत्या में पुलिस ने उसके पति प्रोफेसर बीबी गोयल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। चार साल पहले 2021 में दीवाली की रात वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बीबी गोयल को अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है।

    इस हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था। सीमा गोयल की हत्या से जुड़ी हर कड़ी प्रो. बीबी गोयल के इर्द-गिर्द घूम रही थी। उस रात घर पर सीमा गोयल के अलावा सिर्फ प्रो. बीबी गोयल ही मौजूद थे।

    सीमा के भाई दीप का कहना है कि उनकी बहन और प्राेफेसर बीबी गोयल के बीच संबंध ठीक नहीं थे। अक्सर उन दोनों का झगड़ा होता रहता था।

    प्रोफेसर की बेटी पारूल ने भी पुलिस को दिए बयान में कहा है कि दीवाली से एक दिन पहले माता-पिता में झगड़ा हुआ था। जब सीमा गोयल की हत्या हुई थी, उस दौरान पारूल घर पर नहीं थी। सीमा की हत्या के बारे में पारुल को उसके मामा दीप ने फोन कर सूचना दी।