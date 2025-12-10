PU की प्रो. सीमा गोयल की हत्या की क्या थी वजह? पता लगाना मुश्किल, प्रोफेसर बीबी गोयल बार-बार बदल रहा बयान

सेक्टर-11 थाना पुलिस के अनुसार, प्रोफेसर गोयल बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे हत्या के असली कारण का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। उनकी बढ़ती उम्र और सास की गंभीर बीमारी के कारण पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही है। हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट न होने पर केस को अदालत में मजबूती से पेश करना कठिन होगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पत्नी सीमा गोयल की हत्या के मामले में गिरफ्तार पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूबीएस) का वरिष्ठ प्रोफेसर भरत भूषण गोयल (बीबी गोयल) पुलिस रिमांड के दौरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

मृतका का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जो इस केस का महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है। पत्नी की हत्या के चार साल बाद, पुलिस ने सोमवार को प्रो. गोयल को गिरफ्तार किया।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हत्या से एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस इसी झगड़े के कारणों की तलाश कर रही है, जिसे हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है।

चार साल पहले, प्रो. गोयल ने ही पत्नी की हत्या की सूचना पुलिस को दी थी, यह दावा करते हुए कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने लूट के इरादे से हत्या की। अब पुलिस का कहना है कि यह कहानी उनकी साजिश का हिस्सा थी। 4 नवंबर 2021 को दिवाली की सुबह यह घटना हुई थी।