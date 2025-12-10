Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PU की प्रो. सीमा गोयल की हत्या की क्या थी वजह? पता लगाना मुश्किल, प्रोफेसर बीबी गोयल बार-बार बदल रहा बयान

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीबी गोयल, जो पत्नी सीमा गोयल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं, पुलिस रिमांड में सहयोग नहीं कर रहा है। वह बार-बार अपने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रोफेसर सीमा गोयल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार प्रोफेसर बीबी गोयल।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पत्नी सीमा गोयल की हत्या के मामले में गिरफ्तार पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूबीएस) का वरिष्ठ प्रोफेसर भरत भूषण गोयल (बीबी गोयल) पुलिस रिमांड के दौरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

    सेक्टर-11 थाना पुलिस के अनुसार, प्रोफेसर गोयल बार-बार अपने बयान बदल रहा है, जिससे हत्या के असली कारण का पता लगाना मुश्किल हो रहा है। उनकी बढ़ती उम्र और सास की गंभीर बीमारी के कारण पुलिस सख्ती से पूछताछ नहीं कर पा रही है। हत्या के पीछे का मकसद स्पष्ट न होने पर केस को अदालत में मजबूती से पेश करना कठिन होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका का मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जो इस केस का महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा है। पत्नी की हत्या के चार साल बाद, पुलिस ने सोमवार को प्रो. गोयल को गिरफ्तार किया।

    प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि हत्या से एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस इसी झगड़े के कारणों की तलाश कर रही है, जिसे हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है।

    चार साल पहले, प्रो. गोयल ने ही पत्नी की हत्या की सूचना पुलिस को दी थी, यह दावा करते हुए कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति ने लूट के इरादे से हत्या की। अब पुलिस का कहना है कि यह कहानी उनकी साजिश का हिस्सा थी। 4 नवंबर 2021 को दिवाली की सुबह यह घटना हुई थी।