पीयू के ला डिपार्टमेंट में थी फ्रेशर पार्टी, डीजे बजाने को लेकर मच गया बवाल, सिक्योरिटी ऑफिसर और स्टूडेंट काउंसिल प्रधान के बीच जमकर तू-तू, मैं-मैं

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटीमें शुक्रवार को ला डिपार्टमेंट की फ्रेशर पार्टी में डीजे बजाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। चीफ सिक्योरिटी अफसर और स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान गौरव के बीच करीब दस मिनट तक बहस हुई। बहस बढ़ने पर दोनों के बीच तू-तू, मैं-मैं की स्थिति बन गई, जिससे मौके पर मौजूद छात्र भी इकट्ठा हो गए। बाद में मामला शांत होने पर डीजे बजाने की परमिशन मिली।

    गौरव वीर सोहल डीजे बजाने की अनुमति देने की मांग करते रहे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नियमों का हवाला देते रहे।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में शुक्रवार को ला डिपार्टमेंट की फ्रेशर पार्टी के दौरान डीजे बजाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर  व्रिकम सिंह और स्टूडेंट काउंसिल के प्रधान गौरव वीर सोहल के बीच करीब दस मिनट तक तीखी नोकझोंक चली।
    जानकारी के मुताबिक पार्टी के दौरान गौरव वीर सोहल लगातार डीजे बजाने की अनुमति देने की मांग करते रहे, जबकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत देने से इन्कार करते रहे। बहस बढ़ने पर दोनों के बीच तू-तू, मैं-मैं की स्थिति बन गई, जिससे मौके पर मौजूद छात्र भी इकट्ठा हो गए।

    यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले से ही निर्धारित समय और साउंड लिमिट को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर रखे थे। इसके बावजूद छात्र संगठन के प्रतिनिधि डीजे बजाने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद डीजे बजाने की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई।

    घटना के बाद पीयू परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और छात्र संगठनों की भूमिका को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को फ्रेशर पार्टी जैसे कार्यक्रमों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने चाहिए, ताकि हर बार विवाद की स्थिति न बने। वहीं, प्रशासन का कहना है कि नियमों का पालन सभी को करना होगा।