छात्र दबाव में PU प्रशासन का बड़ा कदम, 18 से 20 नवंबर तक सभी परीक्षाएं स्थगित

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेनेट चुनाव को लेकर जारी तनाव के बीच शनिवार देर शाम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 18, 19 और 20 नवंबर को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित करने का बड़ा निर्णय लिया है। यह कदम उस समय उठाया गया जब पीयू बचाओ मोर्चा ने 18 नवंबर से परीक्षाएं रोकने का ऐलान कर रखा था। प्रशासन ने कहा कि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है और नई परीक्षा तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी।

मोर्चा पहले ही चेतावनी दे चुका था कि गोल्डन चांस और मेडिकल पेपर दोबारा करवाने सहित उनकी मांगों पर तुरंत निर्णय नहीं हुआ तो परीक्षाएं नहीं होने दी जाएंगी। 4 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जहां मोर्चा के सदस्य योजना बनाकर परीक्षाओं को रोकने की तैयारी में थे।

मोर्चा नेताओं का कहना है कि 10 और 11 नवंबर को हुई बैठकों में प्रशासन ने दो दिन में सीनेट चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब छात्रों से 25 नवंबर तक इंतजार करने को कहा जा रहा है, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। संघर्ष अब सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे पंजाब के छात्रों का मुद्दा बन चुका है।

नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी इसी बीच पीयू परीक्षा नियंत्रक प्रो. जगत भूषण ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए परीक्षाएं स्थगित करने की पुष्टि की और कहा कि नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों से अपील की कि वे विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर लगातार नज़र रखें।