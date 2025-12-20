Language
    छात्रों की मांग के आगे झुका PU प्रशासन, फिर पुराने ट्रैक पर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम, मई में ही होंगे UG टेस्ट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने एंट्रेंस एग्जाम कैलेंडर में बदलाव करते हुए अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पीयू-सीईटी (यूजी) और पीयूटीएचएटी एग्जाम मई मही ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर अपने एंट्रेंस एग्जाम कैलेंडर में यू-टर्न ले लिया है। अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाले पीयू-सीईटी (यूजी) और पीयूटीएचएटी एग्जाम अब पहले की तरह मई महीने में ही कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ने दिसंबर-जनवरी में एग्जाम कराने के अपने पुराने फैसले को प्रशासनिक कारणों और छात्रों की मांग के बाद बदल दिया है।

    यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, बीएससी और बीफार्मा कोर्सेज के लिए पीयू-सीईटी (यूजी) 2026 अब 10 मई 2026 को आयोजित होगा। इससे पहले यह परीक्षा 28 दिसंबर 2025 को कराने की योजना थी। वहीं, होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए होने वाला पीयूटीएचएटी 2026 अब 15 मई 2026 को होगा, जो पहले 9 जनवरी 2026 को प्रस्तावित था।

    कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन प्रो. जगत भूषण ने बताया कि बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि दिसंबर-जनवरी में परीक्षा होने से बोर्ड परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रभावित हो सकती है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल में बदलाव का फैसला लिया।

    पहले लिया था बड़ा फैसला, अब वापसी

    गौरतलब है कि सितंबर 2025 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार एंट्रेंस एग्जाम को मई की बजाय दिसंबर-जनवरी में कराने का निर्णय लिया था। तब तर्क दिया गया था कि इससे छात्रों को कक्षा 12 के प्री-बोर्ड से पहले परीक्षा देने का मौका मिलेगा और जेईई व नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं से टकराव नहीं होगा।

    हालांकि, दिक्कतों और छात्रों की असुविधा के चलते यूनिवर्सिटी को यह फैसला बदलना पड़ा। पीयू प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे आवेदन प्रक्रिया, एडमिट कार्ड और अन्य अपडेट्स के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट्स पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।