    पीयू में छात्रों का प्रदर्शन! पहले रजिस्ट्रार कार्यालय घेरा, फिर प्रशासनिक ब्लॉक खाली करवाया, कर्मचारियों से काम छुटवा घर भेजा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया और कर्मचारियों को काम से हटाकर घर भेज दिया। किसान मजदूर यूनियन के सदस्यों ने भी छात्रों का साथ दिया। सुरक्षा के मद्देनजर, पुलिस ने परिसर में तैनाती बढ़ा दी है। छात्रों का प्रदर्शन उग्र था और उन्होंने जमकर नारेबाजी की।

    पीयू में छात्रों के विरोध के बाद दफ्तरों से बाहर जाते कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मंगलवार दोपहर के समय एक बार फिर हंगामा हो गया। धरना दे रहे छात्रों ने रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव किया। मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान मजदूर यूनियन के सदस्य भी छात्रों के साथ थे।

    इसके बाद छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक खाली करवाया। वहां काम से हटाकर कर्मचारियों को दफ्तरों से बाहर भेजा। इसके बाद दफ्तरों पर ताले जड़ दिए। कर्मचारियों की छुट्टी करवा उन्हें घर भेज दिया। साढ़े तीन बजे तक माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। छात्रों की यूनविर्सिटी प्रशासन के साथ मीटिंग चल रही है। ऐसे में शपथपत्र वापस होने की प्रबल संभावना है। 

    विवाद के कारण हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लागू किया गया एफिडेविट नियम और केंद्र सरकार द्वारा सीनेट में सदस्यों की संख्या कम करना और सिंडिकेट भंग करना। इन निर्णयों को छात्र अलोकतांत्रिक करार देते हुए सख्त विरोध जता रहे हैं।

