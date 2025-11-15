कौन है ये चोर? पीयू में Thar का शीशा तोड़ छात्राओं का Laptop-पर्स ले उड़ा, घटनास्थल से CCTV फुटेज भी गायब

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के सेक्टर-14 स्थित परिसर में मंदिर में माथा टेकने गई छात्राओं का लैपटॉप, पर्स और जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए। सारा सामान उनकी थार गाड़ी में रखा था। चोर ने थार का शीशा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। यहां तक की घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी की फुटेज भी पूरी तरह गायब है।

सीसीटीवी गायब होने से घटना पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रा उमंग अपनी दोस्त इक्षिका शेयरली के साथ शुक्रवार शाम करीब 5:10 बजे मंदिर में माथा टेकने पहुंची थीं। वह अपनी काले रंग की थार गाड़ी में गई थी। थार को मंदिर के ठीक बाहर खड़ा किया था।

पूजा करने के बाद जब वे बाहर आईं तो देखा कि गाड़ी के ड्राइवर साइड का शीशा टूटा हुआ था। गाड़ी से रखा लेनोवो का स्टील ग्रे लैपटाप और एक लेडीज पर्स गायब था। पर्स में 4–5 हजार रुपये, एक ब्लैक वाॅलेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोटक और एसबीआई के एटीएम कार्ड तथा स्कूटी की आरसी थी।