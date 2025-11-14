Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PU कैंपस में हंगामा, बाहरी युवक शराब के नशे में गाना गाते घूम रहा था, छात्राओं से बदतमीजी की, छात्रों ने पकड़कर धुना

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    पटना विश्वविद्यालय परिसर में एक शराबी युवक ने छात्राओं से बदतमीजी की, जिससे छात्रों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने युवक को पकड़कर पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। इस घटना ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    छात्रों ने धुनाई के बाद नशे में धुत्त युवक को पुलिस के हवाले कर दिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनवर्सिटी कैंपस में शराब के नशे में गाना गाते घूम रहे बाहरी युवक को छात्राओं से बदतमीजी करना महंगा पड़ा। पास से गुजर रहे छात्रों ने युवक को पकड़कर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटनाक्रम रात करीब आठ बजे हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवक का नाम नीतिन है। वह शराब के नशे में धुत होकर कैंपस में गाने गाता हुआ घूम रहा था। उसके आगे कुछ छात्राएं जा रही थीं। शुरुआत में छात्राओं ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब वह हटने का नाम नहीं ले रहा था तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि युवक उनसे छेड़खानी कर रहा है।

    इस दौरान कुछ छात्र भी वहा पहुंच गए। उन्होंने पहले युवक की पिटाई की, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पीजीआई पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया।

    युवक ने पुलिस के सामने भी नशे की हालत में ड्रामा किया और खुद को निर्दोष बताया।इस दौरान शिकायत करने वाली छात्रा अपनी सहेलियों के साथ पुलिस चौकी भी पहुंची। पुलिस ने उनसे लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।

    पुलिस ने बताया कि युवक नशे में धुत था और बाहरी व्यक्ति होने के कारण उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन (एहतियाती कार्रवाई) की गई है। साथ ही उसका जीएमएसएच-16 में मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया।