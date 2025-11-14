PU कैंपस में हंगामा, बाहरी युवक शराब के नशे में गाना गाते घूम रहा था, छात्राओं से बदतमीजी की, छात्रों ने पकड़कर धुना

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनवर्सिटी कैंपस में शराब के नशे में गाना गाते घूम रहे बाहरी युवक को छात्राओं से बदतमीजी करना महंगा पड़ा। पास से गुजर रहे छात्रों ने युवक को पकड़कर धुनाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटनाक्रम रात करीब आठ बजे हुआ।

युवक का नाम नीतिन है। वह शराब के नशे में धुत होकर कैंपस में गाने गाता हुआ घूम रहा था। उसके आगे कुछ छात्राएं जा रही थीं। शुरुआत में छात्राओं ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब वह हटने का नाम नहीं ले रहा था तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि युवक उनसे छेड़खानी कर रहा है।

इस दौरान कुछ छात्र भी वहा पहुंच गए। उन्होंने पहले युवक की पिटाई की, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पीजीआई पुलिस चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया।

युवक ने पुलिस के सामने भी नशे की हालत में ड्रामा किया और खुद को निर्दोष बताया।इस दौरान शिकायत करने वाली छात्रा अपनी सहेलियों के साथ पुलिस चौकी भी पहुंची। पुलिस ने उनसे लिखित शिकायत देने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया।