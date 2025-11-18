Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीरकपुर में दिनदहाड़े 9 हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर को रॉड-कृपाण से किया लहूलुहान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    जीरकपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला हुआ। नौ अज्ञात हमलावरों ने लोहे की रॉड और कृपाणों से हमला किया, जिससे डीलर गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावरों ने उसकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घायल डीलर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में दहशत का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जीरकपुर में प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमला, 9 हमलावरों ने लोहे की रोड और कृपाणों से किया वार (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। नाभा साहिब गुरुद्वारे से दयालपुरा रोड पर सोमवार रात लगभग 8:30 बजे एक प्रॉपर्टी डीलर पर हुए जानलेवा हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार इरबनप्रीत सिंह, निवासी जीरकपुर एवं पेशे से प्रॉपर्टी डीलर, किसी ग्राहक को प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे नौ अज्ञात हमलावरों ने अचानक उन पर लोहे की रोड और लगभग दस कृपाणों से हमला बोल दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमले में इरबनप्रीत सिंह के सिर में गंभीर फ्रैक्चर सहित कई गहरी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावरों ने न सिर्फ उनको पीटा, बल्कि उनकी सफेद रंग की बलेनो कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

    गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और चाकू से टायर काटे गए। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल इरबनप्रीत ने एक वीडियो जारी किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में उन्होंने खून से लथपथ हालत में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

    पीड़ित इरबनप्रीत सिंह का दावा है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि सिर में आई गंभीर चोटों के कारण उनका बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। परिजनों और परिचितों में इस घटना को लेकर खासा रोष है। इलाके के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस गश्त को बढ़ाया जाता, तो शायद इस तरह की घटना को रोका जा सकता था।

    एस.एच.ओ सतिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही पीड़ित के विस्तृत बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

    घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात में गश्त बढ़ाने और हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।