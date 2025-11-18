जीरकपुर में दिनदहाड़े 9 हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर को रॉड-कृपाण से किया लहूलुहान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

संवाद सहयोगी, जीरकपुर। नाभा साहिब गुरुद्वारे से दयालपुरा रोड पर सोमवार रात लगभग 8:30 बजे एक प्रॉपर्टी डीलर पर हुए जानलेवा हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार इरबनप्रीत सिंह, निवासी जीरकपुर एवं पेशे से प्रॉपर्टी डीलर, किसी ग्राहक को प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे नौ अज्ञात हमलावरों ने अचानक उन पर लोहे की रोड और लगभग दस कृपाणों से हमला बोल दिया।

हमले में इरबनप्रीत सिंह के सिर में गंभीर फ्रैक्चर सहित कई गहरी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावरों ने न सिर्फ उनको पीटा, बल्कि उनकी सफेद रंग की बलेनो कार को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और चाकू से टायर काटे गए। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल इरबनप्रीत ने एक वीडियो जारी किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में उन्होंने खून से लथपथ हालत में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी जान को खतरा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

पीड़ित इरबनप्रीत सिंह का दावा है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि सिर में आई गंभीर चोटों के कारण उनका बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। परिजनों और परिचितों में इस घटना को लेकर खासा रोष है। इलाके के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस गश्त को बढ़ाया जाता, तो शायद इस तरह की घटना को रोका जा सकता था।

एस.एच.ओ सतिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही पीड़ित के विस्तृत बयान दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमलावरों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।