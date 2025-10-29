प्रॉपर्टी कंसलटेंट्स की वार्षिक महासभा, शनिवार को नए नेतृत्व का चुनाव; भविष्य के ब्लूप्रिंट पर होगी चर्चा
प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन की वार्षिक आम बैठक शनिवार को होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। सदस्यों के लिए यह संगठन के कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का महत्वपूर्ण अवसर है। चुनाव प्रक्रिया संगठन के नियमों के अनुसार होगी।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन की वार्षिक आम बैठक इस शनिवार को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में संगठन के नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी होगी।
संगठन की निवृत्त अध्यक्ष कमल गुप्ता व सेक्रेटरी जतिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी सोसाइटी में आमतौर पर सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, लेकिन आवश्यक होने पर चुनाव भी कराया जा सकता है, इस बार के रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे तरलोचन सिंह बिट्टू , पूर्व मेयर सुरिंदर सिंह व संजीव कुमार
गौरतलब है कि प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन चंडीगढ़ शहर में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पर आम जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन समय-समय पर बाजार दर, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और विकास योजनाओं से संबंधित विषयों पर अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करता है।
बैठक में सदस्य संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे, भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और नए पदाधिकारियों के चयन के साथ-साथ संगठन की आगामी योजनाओं पर भी निर्णय लिया जाएगा।
कमल गुप्ता ने बताया कि इस बैठक में सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि संगठन और अधिक प्रभावी ढंग से शहर की संपत्ति नीतियों और मुद्दों पर काम कर सके।
संगठन के पदाधिकारी और सदस्य इस बैठक में उपस्थित रहकर शहर की रियल एस्टेट क्षेत्र की बेहतरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
