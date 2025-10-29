प्रॉपर्टी कंसलटेंट्स की वार्षिक महासभा, शनिवार को नए नेतृत्व का चुनाव; भविष्य के ब्लूप्रिंट पर होगी चर्चा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन की वार्षिक आम बैठक इस शनिवार को आयोजित की जा रही है। इस बैठक में संगठन के नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी होगी। संगठन की निवृत्त अध्यक्ष कमल गुप्ता व सेक्रेटरी जतिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनकी सोसाइटी में आमतौर पर सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से चुने जाते हैं, लेकिन आवश्यक होने पर चुनाव भी कराया जा सकता है, इस बार के रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे तरलोचन सिंह बिट्टू , पूर्व मेयर सुरिंदर सिंह व संजीव कुमार

गौरतलब है कि प्रॉपर्टी कंसलटेंट संगठन चंडीगढ़ शहर में प्रॉपर्टी से जुड़े मुद्दों पर आम जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन समय-समय पर बाजार दर, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और विकास योजनाओं से संबंधित विषयों पर अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करता है।