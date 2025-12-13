हत्यारोपित प्रोफेसर का आक्रामक व्यवहार, नीट क्वालीफाइड बेटी बोली-मां से झगड़ता था, मारपीट की वजह से ही टूटी थी पहली शादी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पंजाब यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल (यूबीएस) के प्रोफेसर बीबी गोयल को दो दिन का रिमांड खत्म होने पर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से गोयल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस जांच में शामिल हुई प्रोफेसर की नीट क्वालीफाइड बेटी ने कहा कि माता-पिता के संबंध लंबे समय से खराब थे और घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे।

पुलिस सूत्रों का भी कहना है कि गोयल का स्वाभाव पहले से ही विवादित रहा है। पहली शादी कुछ ही समय में टूट गई थी और उस समय भी उस पर पहली पत्नी के साथ मारपीट और आक्रामक व्यवहार के आरोप लगे थे।

शुक्रवार को गोयल की बेटी पुलिस जांच में शामिल हुई। बेटी ने बताया कि दीवाली के दिन भी माता-पिता के बीच बड़ी बहस हुई थी, हालांकि वह उस समय घर पर मौजूद नहीं थी। घटना के दिन उसने अपनी मां से इजाजत लेकर दोस्तों के पास जाने की अनुमति ली थी।

उसने कहा कि सामान्यतः परिवार वाले उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन उस दिन उसका नीट का पेपर क्लियर हुआ था, जिसके बाद मां ने उसे जाने दिया। जब वह अगले दिन घर लौटी और मां की मौत का पता चला, तो उसने गुस्से में अपने पिता का काॅलर पकड़कर हत्या का आरोप लगाया।

हत्या की बात नहीं कबूली गोयल को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। पहले तीन दिन का रिमांड मिला था और फिर दो दिन की अवधि बढ़ा दी थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बीबी गोयल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने प्रोफसर पत्नी सीमा गोयल की हत्या की बात नहीं कबूली है।