पंजाब में OPS पर सियासत, प्रताप बाजवा ने उठाए सवाल, कहा- वादे से पीछे हट रही सरकार

By Dr. Sumit Singh Sheoran Anuj Sharma Edited By:

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर पुरानी पेंशन बहाल करने के वादे से पीछे हटने का आरोप ...और पढ़ें

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा।