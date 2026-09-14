लगातार लग रहे पावर कटों का बड़ा असर! पंजाब सरकार ने लिया सख्त फैसला, बिजली विभाग के प्रमुख बदले

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में बिजली संकट के बीच प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 2005 बैच के आइएएस अधिकारी बसंत गर्ग से बिजली विभाग समेत पावर निगमों की जिम्मेदारी वापस ले ली है। उनकी जगह 2001 बैच के वरिष्ठ आइएएस अधिकारी गुरकीरत कृपाल सिंह को बिजली विभाग और पावर निगमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

गुरकीरत कृपाल सिंह अब पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। पंजाब के राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों के विभागों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है। बसंत गर्ग को अब प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें पूंजी प्रोत्साहन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग प्रोत्साहन विभाग के प्रशासनिक सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।