सचिन पायलट की अगुआई में कल महा-प्रदर्शन, एक साथ मंच पर आ पाएंगे चन्नी और वड़िंग, होगी तल्खी खत्म!

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट मंगलवार को पहली बार पंजाब पहुंचेंगे। उनके पंजाब दौरे का पहला ही कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ-साथ एकजुटता की परीक्षा भी बन गया है। पायलट की अगुआई में 15 सितंबर को चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास तक मार्च निकाला जाएगा।

गुलजार सिंह की मौत के मामले में कांग्रेस चीमा को मंत्रिमंडल से हटाने और पूरे मामले की स्वतंत्र एवं समयबद्ध जांच की मांग कर रही है। इस प्रदर्शन की खास बात यह होगी कि लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक गतिविधियां कर रहे पंजाब कांग्रेस के दोनों प्रमुख खेमों के नेता एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रोष मार्च में शामिल होने की अपील की है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत अन्य नेताओं के भी पायलट के साथ प्रदर्शन में शामिल होने की संभावना है।