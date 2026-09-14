बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग, जालंधर में बाल्टियां लेकर सड़क पर उतरीं महिलाएं; लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर लगा जाम

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर के लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर सोमवार दोपहर को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब पेयजल संकट से तंग आ चुके सैकड़ों इलाका निवासी सड़कों पर उतर आए। हाथों में खाली बाल्टियां, पतीले और बर्तन थामे महिलाओं और पुरुषों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया।

सड़क पर प्रदर्शन शुरू होते ही वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और काफी देर तक यातायात बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में पीने के पानी की बूंद-बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। रोजमर्रा के कामों के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन को बार-बार शिकायतें भेजने के बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया।

जब पानी की किल्लत बढ़ी तो निगम ने राहत के नाम पर पानी के टैंकर भेजे, लेकिन उनमें से आने वाला पानी इतना बदबूदार और गंदा है कि उसे पीना तो दूर, हाथ-मुंह धोना भी मुश्किल है। गंदे पानी के प्रयोग से इलाके में बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है।