पंजाब: मनसा में बच्चों से भरी वैन रोडवेज बस से टकराई, 10 बच्चों समेत करीब 1 दर्जन जख्मी

जागरण संवाददाता, मनसा। जिले के कस्बा बरेटा के नेशनल हाईवे पर सुबह के समय एक निजी स्कूल वैन की पीआरटीसी बस से भिड़ंत होने से 10 स्कूली बच्चों सहित चालक को काफी गहरी चोटें लगी है।

जिनको ग्रामीणों द्वारा उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। हादसे के दौरान स्कूल वैन की कंडम हालत को लेकर परिजनों ने भी सवाल उठाए हैं। बरेटा पुलिस ने सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गांव किशनगढ़ के एक निजी स्कूलों की वैन सुबह के समय बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर आगे जा रही पीआरटीसी के अचानक ब्रेक लगने से स्कूल वैन बस के पीछे जा धसी।

बस चालक सुखदेव सिंह ने बताया कि वे मानसा से जाखल की ओर जा रहा था कि बस के आगे अचानक एक बाइक सवार आ गया जिसको बचाने के लिए बस का ब्रेक लगाया गया और इस दौरान पीछे से आ रही स्कूल वैन बस से टकरा गई।