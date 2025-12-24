'मेयर के कार्यकाल में नहीं हुए विकास कार्य', चंडीगढ़ में दो AAP पार्षद भाजपा में शामिल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी की दो महिला पार्षदों सुमन और पूनम ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। भाजपा कार्यालय कमलम में आयोजित कार्यक्रम में दोनों ने आप को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र मल्होत्रा, मेयर हरप्रीत कौर बबला और वरिष्ठ नेता संजय टंडन की मौजूदगी में दोनों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सुमन और पूनम ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों और एक वर्ष में उनकी मेयर के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मेयर के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की दो पार्षदों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है।

उन्होंने जानकारी दी कि वार्ड नंबर 16 से पार्षद पूनम तथा वार्ड नंबर 4 से पार्षद सुमन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संगठन के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी भाजपा की विचारधारा से जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं।

भाजपा सेवा, सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर कार्य करती है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इस अवसर पर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने दोनों पार्षदों का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा नगर निगम में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। वहीं संजय टंडन ने कहा कि भाजपा संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है और यह जनविश्वास का स्पष्ट संकेत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्षद सुमन शर्मा ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका वर्षों पुराना नाता रहा है और आज वे पुनः अपनी मूल विचारधारा से जुड़कर गर्व महसूस कर रही हैं।