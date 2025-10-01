पंजाब यूनिवर्सिटी में शपथ पत्र को लेकर राजनीति गरमाई, प्रदर्शन किया

पीयू में प्रदर्शन को लेकर जारी शपथ पत्र पर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि “कुलपति मैडम हम आरोपित नहीं छात्र हैं।” उनका कहना था कि वे अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमों के अनुसार अब कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना कैंपस में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को लेकर जारी शपथ पत्र पर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को कुलपति कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने शपथ पत्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि “कुलपति मैडम, हम आरोपित नहीं, छात्र हैं।” उनका कहना था कि वे अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि कोई अपराध कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।