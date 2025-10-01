Language
    पंजाब यूनिवर्सिटी में शपथ पत्र को लेकर राजनीति गरमाई, प्रदर्शन किया

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:10 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन को लेकर जारी शपथ पत्र पर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को कुलपति कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्रों ने शपथ पत्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

    प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि “कुलपति मैडम, हम आरोपित नहीं, छात्र हैं।” उनका कहना था कि वे अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, न कि कोई अपराध कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

    शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना कैंपस में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ‘हैंडबुक आफ इन्फार्मेशन 2025’ में यह प्रविधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शन केवल निर्धारित स्थान पर और प्रशासन की मंजूरी के बाद ही किए जा सकते हैं।