AAP की पहली लिस्ट के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज, कलह खत्म करने में जुटी कांग्रेस; SAD-BJP के गठबंधन पर सस्पेंस

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उम्मीदवारों की घोषणा, संगठन को मजबूत करने और संभावित गठबंधनों को लेकर गतिविधियां बढ़ रही हैं।

आम आदमी पार्टी ने 2027 के चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस बैठकों के जरिए नेताओं को एकजुट करने में जुटी है, जबकि शिरोमणि अकाली दल कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुका है।

भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा जारी है, हालांकि दोनों दलों के सार्वजनिक रुख में अंतर दिख रहा है। अकाली दल (पुनर सुरजीत) और अकाली दल (वारिस पंजाब दे) भी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं।

आम आदमी पार्टी ने 31 अक्टूबर को जारी पहली सूची में मालवा, माझा और दोआबा तीनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया आप ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 2022 में यह सूची सबसे पहले जारी की थी।

26 अक्टूबर को पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने प्रदेश के नेताओं के साथ संगठन और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। 31 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी गुटबाजी और मतभेद कम कर एकजुटता का संदेश देना चाहती है। चार नवंबर को संगरूर में प्रस्तावित राहुल धी की रैली से चुनावी गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। उम्मीदवारों के चयन पर विचार-विमर्श जारी है।