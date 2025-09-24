Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में ढाबे पर पहुंची पुलिस, फ्रिजर खोला तो फैल गई दुर्गंध, जानें ऐसा क्या रखा था

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:24 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में एक ढाबा संचालक पर खराब खाना परोसने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ढाबे में सड़ा-गला खाना पाया गया जिसे ग्राहकों को परोसा जा रहा था। फूड सेफ्टी विभाग ने नमूने लिए और जांच शुरू कर दी है। ढाबा संचालक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ढाबे पर रखे पारदर्शी फ्रिजर में बड़ी मात्रा में सड़ा-गला खाना रखा मिला।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। खराब और सड़ा-गला भोजन रखने व परोसने के आरोप में सेक्टर-22 स्थित एक ढाबे के संचालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मौके से फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने सैंपल भी लिए हैं। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर-17 थाने में तैनात एएसआई इमरोज मान ने शिकायत दी कि वह अपने एक काॅन्स्टेबल के साथ सेक्टर-22ए में असामाजिक तत्वों पर निगरानी कर रहे थे। इस दौरान जब वे बूथ नंबर 820 बी, 820 सी और 821 सी स्थित दिल्ली स्पेशल परांठा वाली गली के पास पहुंचे तो वहां एक पारदर्शी फ्रिजर में बड़ी मात्रा में सड़ा-गला खाना रखा मिला। फ्रिजर खोलते ही तेज दुर्गंध फैल गई।

    पूछताछ में ढाबा संचालक सेक्टर-22 निवासी विमल कुमार ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वह इन खराब खाद्य पदार्थों को ग्राहकों को परोसता रहा है, जिससे संक्रमण और बीमारियां फैल सकती हैं। इसके बाद एएसआई ने फूड सेफ्टी विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे नामित अधिकारी सुखविंदर सिंह और उनकी टीम ने खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र किए।

    जांच में खुलासा हुआ कि ढाबा संचालक पुराने और खराब खाने को संरक्षित कर ग्राहकों को परोस रहा था। एएसआई मान की लिखित शिकायत पर सेक्टर-17 थाने में ढाबा संचालक विमल कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 272 (खतरनाक संक्रमण फैलाने वाला कृत्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।