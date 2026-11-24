डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में अकाली दल और भाजपा में गठजोड़ और NDA में दोबारा वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने अपने इंटरनेट अकाउंट पर संदेश देते हुए पंजाब और पंजाबियों को इस गठजोड़ की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर अकाली दल की वापसी को अत्यंत खुशी का विषय बताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरनेट अकाउंट पर अंग्रेजी व पंजाबी भाषा में अपना संदेश लिखा। पीएम मोदी लिखते हैं- पंजाब और पंजाबियों की भलाई सबसे पहले! मुझे बेहद खुशी है कि शिरोमणि अकाली दल एनडीए परिवार में वापस लौट आया है और वह भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। हमारा एक स्वाभाविक गठबंधन है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब के लोगों को जन-हितैषी सरकार मिले, जो राज्य को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। अटल जी, आडवाणी जी और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी द्वारा सींचा गया अकाली दल-भाजपा गठबंधन हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन पंजाब के लोगों की पहली पसंद के रूप में उभरेगा।

यह भी पढ़ें- 'अकाली दल से होगा सीएम चेहरा', पंजाब में BJP-SAD गठबंधन के बाद अमित शाह का बड़ा एलान प्रकाश सिंह बादल को याद किया अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के साथ-साथ अकाली दल के पुराने महजूत स्तंभों को याद किया, जिन्होंने दोनों पार्टियों को एक साथ आगे बढ़ाया।उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और सरदार प्रकाश सिंह बादल द्वारा सींचा गया अकाली दल-भाजपा गठबंधन हमेशा समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इस गठबंधन ने हमेशा राज्य और समाज के हितों के लिए काम किया है।