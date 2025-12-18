'प्रधानमंत्री ओमान में, नेता प्रतिपक्ष जर्मनी और देश की राजधानी प्रदूषण में'; अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

ऐसे में अभी दिल्ली में जो प्रदूषण है, उसका अपना है। दिल्ली का प्रदूषण खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर उचित कदम उठाने चाहिए।

अगर दिल्ली का वास्तविक एक्यूआइ देखा जाए तो वह 700-800 से ज्यादा है। केजरीवाल ने कहा कि अभी तक कहा जाता था कि पंजाब की पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है। इस वक्त पंजाब में कहीं पराली नहीं जल रही है यही नहीं, पंजाब के सभी शहरों का एक्यूआइ 70 से 100 के बीच में हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार द्वारा एक्यूआइ के गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। ये लोग एक्यूआइ मानिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी छिड़क रहे हैं। इसके बाद भी एक्यूआइ 450 को पार कर जाता है।

दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं, जबकि केंद्र सरकार की सक्रियता के बिना प्रदूषण कम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 10 साल आप की सरकार रही, लेकिन कभी प्रदूषण का इतना खतरनाक स्तर नहीं देखा गया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को प्रदूषित हवा में छोड़कर खुद विदेश चले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। चंडीगढ़ में पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ओमान में हैं, नेता विपक्ष जर्मनी में हैं और देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में काफी दिनों तक दिल्ली में ग्रैप-4 को लागू नहीं होने दिया गया। जब हवा बेहद दमघोंटू हो गई तब जागर ग्रैप-4 को लागू किया गया। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली में खुलेआम निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदूषण खत्म करने की न दिल्ली और न ही केंद्र सरकार की नीयत केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का, खासकर प्रधानमंत्री का जो रवैया है, बहुत निराशाजनक है।

प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक शब्द नहीं बोला गया। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना-देना नहीं है तो प्रदूषण कैसे कम हो सकता है। दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा, जब केंद्र सरकार बहुत सक्रिय तरीके से इसे कम करने में दिलचस्पी दिखाएगी और काम करेगी। उन्होंने बीजिंग का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दशक पहले बीजिंग का एक्यूआइ दिल्ली से भी बहुत खराब।

वहां की सरकार ने प्रदूषण खत्म करने के प्रति नीयत दिखाई। वहीं, हमारी दिल्ली और केंद्र सरकार की प्रदूषण खत्म करने की कोई नीयत ही नहीं है। विपक्ष की तीन-चार वोटों से जीत ने निष्पक्ष चुनाव पर लगाई मुहर पत्रकारवार्ता के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव में धांधली होने के आरोप लगाए।