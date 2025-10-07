20 लोगों के नाम पर जाली बेनामे बनवाकर प्लॉट्स रजिस्टर्ड करवाए, पुलिस खोलेगी मोहाली तहसील में हुए इस खेल की परतें

मोहाली के बड़माजरा गांव में जाली बेनामों से ज़मीन बेचने का मामला सामने आया है। विक्की नामक व्यक्ति पर 20 लोगों को जाली दस्तावेजों के जरिये ज़मीन बेचने का आरोप है। शिकायतकर्ता मनजीत सिंह के अनुसार विक्की ने उनकी ज़मीन के प्लॉट काटकर अवैध रूप से बेच दिए। पुलिस ने विक्की के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग ने इंतकाल रोक दिया है।

जागरण संवाददाता, मोहाली। जाली बेनामे बनवाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने का धंधा काफी फलफूल रहा है। ऐसे ही मामला अब मोहाली तहसील में गांव बड़माजरा का आया है। यहां 2 कनाल 15 मरले जमीन जाली बेनामों के जरिये अलग-अलग लोगों को बेच दी। 20 लोगों के नाम पर जाली बेनामे बनवाकर प्लॉट्स रजिस्टर्ड करवा दिए। खुलासा होने पर राजस्व विभाग ने इंतकाल रोक दिया है। साथ ही इस मामले में बलौंगी थाना पुलिस ने जुझार नगर निवासी विक्की के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में मनजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर गांव बड़ माजरा में चार एकड़ जमीन खरीदी थी। इसमें से उनके हिस्से में लगभग 10 कनाल 15 मरले जमीन आई थी। उन्होंने अलग-अलग समय पर अपनी ज़रूरत के अनुसार कुछ जमीन विक्की कुमार को बेच दी थी। उसके बाद उनके पास करीब 4 कनाल 15 मरले जमीन बची थी।

शिकायत के अनुसार, विक्की ने उसी जमीन में से प्लॉट काटकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। जब मनजीत को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर देखा, जहां स्पष्ट हुआ कि विक्की ने उनकी बची हुई जमीन में से लगभग 2 कनाल 15 मरले जमीन अवैध तरीके से जाली बेनामों के जरिये अलग-अलग लोगों को बेच दी। जब इस मामले में क्षेत्र के पटवारी से जानकारी ली गई तो सामने आया कि विक्की कुमार ने 20 लोगों के नाम पर जाली बेनामे बनवाकर उन्हें रजिस्टर्ड करवा दिया है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि विक्की कुमार ने न केवल सरकार के साथ धोखाधड़ी की है, बल्कि जिन 20 लोगों को जाली बेनामों के जरिये प्लॉट बेचे हैं, उनके साथ भी ठगी की है। यहां तक कि एक ही जमीन का इकरारनामा अलग-अलग लोगों के नाम पर किया गया है। यहां तक की कब्जा भी दिला दिया।