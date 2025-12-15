Mohali News: कबड्डी टूर्नामेंट में खिलाड़ी की हत्या, सेल्फी लेते ही हमलावर ने मारी गोली; घनश्यामपुरिया गैंग ने ली जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव सोहाना में आयोजित कबड्डी कप में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। घटना में कबड्डी कप में आए खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचोरिया से फैन बनकर मिलने आए तीन युवक ने सेल्फी लेते ही उस पर गोली चला दी। गोली उसके सिर और चेहरे पर लगी। गंभीर हालत में घायल को तुरंत फेज-8 स्थित फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान राणा बल्लाचोरिया की मौत हो गई है।

घटना सेक्टर-82 के मैदान में हुई, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वैदवान स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कबड्डी कप का आयोजन किया जा रहा था। मैच लाइव चल रहा था और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावर बोलेरो गाड़ी में सवार थे और सेल्फी के बहाने खिलाड़ी के पास आए।

जैसे ही वह फोटो खिंचवाने लगा, उन्होंने पिस्तौल से 4-5 राउंड फायरिंग की। इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए हमलावर मोटरसाइकिल और बोलेरो से फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि हमलावर सेल्फी लेने के बहाने खिलाड़ी के पास आए और उसे स्टेज से दूर ले जाकर सेल्फी लेने लगे। सेल्फी लेने के बाद उन्होंने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी।

राणा बलाचोरिया पर करीब पांच राउंड फायर किए गए हैं। वहीं मौके पर अफरा तफरी मचने के बाद हमलावरों ने तीन हवाई फायर किए और भीड़ से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकले। वहीं, मौके पर मौजूद सिटी 2 के डीएसपी एचएस बल्ल ने तुरंत घायल को नजदिकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि यह घटना पुरानी रंजिश के चलते घटी है। वहीं फोरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटे हैं।