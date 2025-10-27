Language
    पीएचडी स्कॉलर और उसके पति को चढ़ा हेरोइन का नशा, जीरकपुर के होटल से गिफ्तार, पुलिस पता लगा रही कहां से आया नशा

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    ज़ीरकपुर के एक होटल से पुलिस ने पीएचडी स्कॉलर और उसके पति को हेरोइन के नशे में गिरफ्तार किया। उनके कमरे से लाइटर, इस्तेमाल किए हुए फॉयल पेपर और सिगरेट की खाली डिब्बियां बरामद हुईं। पूछताछ में उन्होंने नशा करने की बात कुबूल की। पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है कि हेरोइन कहां से आई। डोप टेस्ट में भी नशे की पुष्टि हुई है।

    पूछताछ में दंपती ने हेरोइन सेवन का नशा करने की बात कुबूली है।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। होटल रमाडा में कमरा लेकर ठहरे एक दंपती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनकी पहचान गुरुग्राम निवासी 27 वर्षीय आदित्य और 28 वर्षीय भावना के रूप में हुई, जोकि पीएचडी स्कॉलर। पुलिस को उनके कमरे से लाइटर, इस्तेमाल किए हुए फॉयल पेपर और सिगरेट की खाली डिब्बियां बरामद हुईं। पूछताछ में दोनों ने हेरोइन सेवन का नशा करने की बात कुबूली है।

    दंपती के खिलाफ थाना जीरकपुर में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है कि दंपती हेरोइन अपने साथ लेकर आए थे या होटल के बाहर अथवा अंदर से किसी ने उन्हें सप्लाई की। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं, दंपती का डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में डोप टेस्ट करवाया गया, जो पॉजिटिव आया है।

    डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज

    आदित्य और भावना ने करीब डेढ़ साल पहले लव मैरिज की थी और गुरुग्राम में रहते हैं। आदित्य मूलरूप से कोलकाता का रहने वाला है और गुरुग्राम में रियल एस्टेट कंपनी में नौकरी करता है। वहीं उनकी पत्नी 28 वर्षीय भावना मूल रूप से हरियाणा के भिवानी की रहने वाली है। एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद इस समय पीएचडी कर रही है।

    आदित्य के पिता का इलाज जीरकपुर के जेपी अस्पताल में चल रहा है। इसी सिलसिले में दंपती जीरकपुर आए और होटल रमाडा में ठहरे थे। दोनों ने हेरोइन का इतना नशा किया कि भावना बेहोश हो गई। होटल स्टाफ के लगातार बेल बजाने के बावजूद कमरे का दरवाजा न खोला गया तो कुछ गड़बड़ होने का संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो कमरे में महिला बेहोशी की हालत में मिली। 