Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PGI में लापरवाही, बायो मेडिकल वेस्ट नियमों की अनदेखी, 53 कर्मचारी बिना स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के तैनात

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    चंडीगढ़ के पीजीआई में बायो मेडिकल वेस्ट नियमों का उल्लंघन सामने आया है। यहां 53 कर्मचारियों को बिना स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के ही तैनात कर दिया गया, ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीजीआई में बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई में बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। ऑडिट जांच में सामने आया कि अस्पताल प्रशासन न केवल बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन करने में विफल रहा, बल्कि कचरा संभालने वाले कर्मचारियों की सेहत और सुरक्षा को भी नजरअंदाज किया गया।

    रिपोर्ट के अनुसार बायो-मेडिकल कचरे के निपटान से जुड़े 53 कर्मचारियों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया। इसके अलावा उन्हें अनिवार्य टिटनेस टीकाकरण भी नहीं दिया गया, जो बायो-मेडिकल वेस्ट से जुड़े कार्यों के लिए आवश्यक माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रशासन इन कर्मचारियों के टीकाकरण से संबंधित कोई प्रमाणिक रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

    जांच में यह भी पाया गया कि बायो-मेडिकल वेस्ट रजिस्टर अधूरा भरा गया था। इसमें तिथि, समय, कचरा संग्रह करने वाली एजेंसी का नाम और जिम्मेदार कर्मियों के हस्ताक्षर जैसे अनिवार्य कालम खाली मिले। इससे रिकाॅर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि कागजी रिकाॅर्ड केवल औपचारिकता तक सीमित रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे गंभीर खामी बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की अनिवार्य बैठकों का न होना रहा। नियमों के अनुसार इस कमेटी की नियमित बैठकें आवश्यक होती हैं, ताकि पूरे सिस्टम की निगरानी और सुधार सुनिश्चित किया जा सके। बैठकों के न होने से मॉनिटरिंग व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही।