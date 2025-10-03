Language
    पेट्रोल डलवाया 2500 का बिल थमाया 2200 का, चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी, थाने तक पहुंचा मामला

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-46 में एक पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने शिकायत दर्ज कराई कि उससे अधिक पैसे लिए गए और बिल कम राशि का दिया गया। शिकायत के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंप की एक मशीन को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    सेक्टर-46 स्थित एक पेट्रोल पंप पर पकड़ी गई गड़बड़ी। प्रशासन ने मशीन की सील।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-46 स्थित एक पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गाड़ी में 2500 रुपये का पेट्रोल डालकर 2200 रुपये की पर्ची थमाई। गाड़ी मालिक ने हंगामा किया तो पुलिस तक मामला पहुंचा। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत पंप की एक मशीन सील कर दी और जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर-45 निवासी शादाब राठी ने पुलिस स्टेशन-34 में शिकायत दर्ज करवाई। राठी का कहना है कि उन्होंने अपने वाहन में 1500 रुपये का पेट्रोल डलवाने गए थे, लेकिन पंप कर्मचारी ने बताया कि गलती से 2500 रुपये का पेट्रोल भर दिया गया है।

    राठी ने कोई आपत्ति नहीं जताई और 2500 रुपये का भुगतान करने को तैयार हो गए। जब पेट्रोल डलवाने के बाद कर्मचारी ने बिल दिया तो उसमें केवल 2200 रुपये का पेट्रोल ही दिखाया गया। राठी ने इस गड़बड़ी पर विरोध जताया और कहा कि अगर पेट्रोल 2500 रुपये का डाला गया है तो बिल भी उसी अनुसार होना चाहिए।

    मामला बढ़ने पर राठी ने पंप मैनेजर को बुलाया, लेकिन आरोप है कि मैनेजर ने शिकायत को अनसुना किया। इसके बाद राठी ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। मौके पर पुलिस पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज की। शिकायत की सूचना प्रशासन को देने के बाद पंप की मशीन सील कर दी गई। मामले की जांच जारी है।