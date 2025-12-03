बदमाशों ने पैरी को नजदीक से मारी थी सात गोलियां, चार आर-पार और तीन शरीर के अंदर धंसी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 की टिंबर मार्केट में हुए शूटआउट में बदमाशों ने सेक्टर-33 निवासी 32 वर्षीय इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को नजदीक से गोलियां मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि चार आर-पार निकल चुकी थीं और तीन शरीर के अंदर धंसी हुई मिलीं।

एक गोली दिल को भेदती हुई रीढ़ की हड्डी में जा फंसी थी। रीढ़ की हड्डी में फंसी गोली को निकालने के लिए डाॅक्टरों को कई बार एक्स-रे कराना पड़ा। इसके बाद सावधानी के साथ हड्डी को काटकर गोली बाहर निकाली गई। लेफ्ट साइड की कई रिब्स टूट चुकी थीं।

पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार, एएसआई भाई ने दी मुखाग्नि पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह पैरी का सेक्टर-25 स्थित श्मशानघाट में पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। उसके बड़े भाई, पंजाब पुलिस में तैनात एएसआई हैरी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे इलाके में चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। वर्दीधारी जवानों के साथ सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात थे।