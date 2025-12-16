Language
    पैरी हत्याकांड: लॉरेंस गैंग के शूटरों ने चंडीगढ़ में दिया था वारदात को अंजाम, पनाह देने वाले ने उगला राज

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:52 AM (IST)

    चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग के चार शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने शूटरों को ...और पढ़ें

    गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और इंद्रप्रीत सिंह पैरी।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी हत्याकांड को लाॅरेंस गैंग के चार शूटरों ने अंजाम दिया। पुलिस रिकॉर्ड में केवल दो शूटरों के नाम सामने आए थे, लेकिन शूटरों को पनाह देने वाले लुधियाना निवासी सनी की गिरफ्तारी और उसकी निशानदेही के बाद दो और शूटरों की भूमिका उजागर हुई है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हत्या की साजिश सुनियोजित थी और इसमें कई लोगों की भूमिका रही है।

    सनी को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान सनी ने बताया कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लव ने शूटरों को ठहराने के लिए कहा था। इसके बाद सनी ने पियूष पिपलानी, अंकुश पिंजोर, करणवीर और बची नाम के चारों शूटरों को लुधियाना में पनाह दी। पुलिस का कहना है कि यह पनाह वारदात से पहले दी गई थी, ताकि शूटर सुरक्षित रह सकें और हत्या की साजिश को अंजाम दे सकें।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अब तक दो अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सनी और वारदात में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार उपलब्ध कराने वाला राहुल पुलिस की गिरफ्त में है। राहुल को पहले पंजाब के खरड़ से गिरफ्तार किया गया था और वह रिमांड खत्म होने के बाद जेल में हैं। पुलिस दोनों आरोपितों से अलग-अलग पूछताछ कर हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

    शूटरों को हथियार कहां से मुहैया हुए, एजेंसियां पता लगा रही

    जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अन्य बदमाश इस साजिश में किस हद तक शामिल थे और शूटरों को हथियार व अन्य संसाधन कहां से मुहैया कराए गए। पुलिस को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान और भी अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, जिससे इस हत्याकांड के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सकेगा।

    पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां संभव हैं। पैरी हत्याकांड को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है और शहर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया जा रहा है।