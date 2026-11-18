रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा के लिए जिला खजाना कार्यालय, पंजाब, सेक्टर-17 चंडीगढ़ में 19 से 21 नवंबर तक विशेष पेंशनर सेवा मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पेंशनरों की ई-केवाईसी और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी करवाई जाएंगी। जिला खजाना अधिकारी सोनिया महाजन ने यह जानकारी देते हुए पेंशनरों से मेले का लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने बताया कि कई पेंशनरों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तीन दिवसीय विशेष शिविर लगाया जा रहा है। इसमें पेंशनर कार्यालय पहुंचकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकेंगे और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करवा पाएंगे। इससे उन्हें पेंशनर सेवा पोर्टल की सुविधाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी।