Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब: SSP वरुण शर्मा का शॉकिंग ऑडियो वायरल, विपक्ष पर दबाव बनाने का आरोप; HC जाएगा अकाली दल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    पटियाला में एसएसपी वरुण शर्मा का एक ऑडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें वह कथित तौर पर विपक्षी नेताओं को रोकने की बात कर रहे हैं। शिरोमणि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटियाला में एसएसपी वरुण शर्मा का एक ऑडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर पटियाला में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।

    जिले के एसएसपी वरुण शर्मा का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर वह यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता रिटर्निंग अफसर तक न पहुंच सकें।

    आडियो सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए राज्य चुनाव आयोग को औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है।

    अकाली दल का आरोप है कि एसएसपी वरुण शर्मा विपक्षी दलों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने और सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं।

    पार्टी नेताओं का कहना है कि इस तरह की कथित बातचीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है और चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती है।

    अकाली दल ने इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की भी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग की तरफ से ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वह न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे।

    इधर, पंजाब पुलिस ने पूरे मामले को फर्जी करार दिया है। पुलिस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि वायरल आडियो असली नहीं है, बल्कि एआई तकनीक से तैयार किया गया है।

    पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आडियो की सत्यता नहीं है और इसे जांच में भी परखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व चुनाव से पहले भ्रम फैलाने और पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें