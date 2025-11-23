पटियाला में एनकाउंटर, बंबीहा गैंग का बादशाह और हरप्रीत गिरफ्तार, शूटरों से पिस्टल और कारतूस बरामद

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने शनिवार को एनकाउंटर के बंबीहा गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों गोली लगने से जख्मी है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शूटरों की पहचान 24 साल के हरप्रीत सिंह उर्फ मक्खन निवासी गांव सैफदीपुर पटियाला व बीस साल के गौतम उर्फ बादशाह निवासी कंडा बस्ती बौड़ा गेट नाभा के रूप में हुई है।

सीआईए स्टाफ को सूचना मिलनी थी बंबीहा गैंग के दो शूटर किसी वारदत की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया।दोनों पटियाला-भादसों रोड के जरिये सरहिंद साइड जा रहे थे। पुलिस टीम को देखकर दोनों शूटर भागने लगे। बचाव में दोनों ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।