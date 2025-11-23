पटियाला में एनकाउंटर, बंबीहा गैंग का बादशाह और हरप्रीत गिरफ्तार, शूटरों से पिस्टल और कारतूस बरामद
पटियाला पुलिस ने बंबीहा गैंग के दो शूटरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जो गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि वे किसी वारदात की फिराक में हैं। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। दोनों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने शनिवार को एनकाउंटर के बंबीहा गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों गोली लगने से जख्मी है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शूटरों की पहचान 24 साल के हरप्रीत सिंह उर्फ मक्खन निवासी गांव सैफदीपुर पटियाला व बीस साल के गौतम उर्फ बादशाह निवासी कंडा बस्ती बौड़ा गेट नाभा के रूप में हुई है।
सीआईए स्टाफ को सूचना मिलनी थी बंबीहा गैंग के दो शूटर किसी वारदत की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया।दोनों पटियाला-भादसों रोड के जरिये सरहिंद साइड जा रहे थे। पुलिस टीम को देखकर दोनों शूटर भागने लगे। बचाव में दोनों ने फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।
गोलीबारी में दोनों शूटरों के पैरों में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। एसएसपी आईपीएस वरूण शर्मा ने कहा कि इन दोनों आरोपितों से दो पिस्टल व पांच कारतूस वगैरह भी बरामद हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।