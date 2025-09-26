चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के कुछ हिस्से में बंद रहेगी बिजली, पढ़ें और कहां-कहां लगेगा पावर कट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत के कारण शनिवार को सेक्टर -21, 22 सेक्टर-29ए, बी, 34, 49, हल्लोमाजरा, थ्री बीआरडी, एमएचसी, गोविंदपुरा और मनीमाजरा के सुभाष नगर के कुछ हिस्सों में सुबह 10 से एक बजे तक पावर कट रहेगा।

सेक्टर-39, 8सी, गांव बुड़ैल के कुछ हिस्से, सेक्टर-17 के कुछ हिस्से, पीईसी सेक्टर-12 का आवासीय क्षेत्र और कार्यालय, हाईकोर्ट का कुछ हिस्सा, सेक्टर-26 का व्यावसायिक क्षेत्र, सेंट कबीर स्कूल, स्ट्राबेरी स्कूल, महात्मा गांधी संस्थान, गोल्फ रेंज और सेक्टर-26 के जंगल क्षेत्र में सुबह 10 से दो बजे तक पावर कट रहेगा।