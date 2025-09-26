चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के कुछ हिस्से में बंद रहेगी बिजली, पढ़ें और कहां-कहां लगेगा पावर कट
चंडीगढ़ में शनिवार को सेक्टर 21 22 29 34 49 समेत कई इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी। यह कटौती सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग-अलग समय पर होगी। बिजली विभाग के अनुसार यह कटौती जरूरी मरम्मत कार्य के चलते की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों की पूरी सूची जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जरूरी मरम्मत के कारण शनिवार को सेक्टर -21, 22 सेक्टर-29ए, बी, 34, 49, हल्लोमाजरा, थ्री बीआरडी, एमएचसी, गोविंदपुरा और मनीमाजरा के सुभाष नगर के कुछ हिस्सों में सुबह 10 से एक बजे तक पावर कट रहेगा।
सेक्टर-39, 8सी, गांव बुड़ैल के कुछ हिस्से, सेक्टर-17 के कुछ हिस्से, पीईसी सेक्टर-12 का आवासीय क्षेत्र और कार्यालय, हाईकोर्ट का कुछ हिस्सा, सेक्टर-26 का व्यावसायिक क्षेत्र, सेंट कबीर स्कूल, स्ट्राबेरी स्कूल, महात्मा गांधी संस्थान, गोल्फ रेंज और सेक्टर-26 के जंगल क्षेत्र में सुबह 10 से दो बजे तक पावर कट रहेगा।
सेक्टर-19सी-डी, 27, 28, 29, एन एरिया, हल्लोमाजरा, बीएसएनएल एक्सचेंज वाटर वर्क सेक्टर-32, (डुप्लेक्स हाउस, राजीव विहार, मनीमाजरा का उप्पल काॅम्प्लेक्स) में कुछ जगह दो से पांच बजे तक पावर कट रहेगा। सेक्टर-44 में कुछ जगह शाम तीन से पांच बजे तक पावर कट रहेगा। सीपीडीएल के असिस्टेंट पावर कंट्रोलर ने यह जानकारी दी है।
