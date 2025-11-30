Language
    पंजाब के लिए गर्व की बात, फरीदकोट के परसदीप और जालंधर के युवराज बने भारतीय नौसेना अधिकारी, शिक्षकों के बच्चे करेंगे देश रक्षा

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    पंजाब के लिए यह गर्व का क्षण है। मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के दो पूर्व कैडेट परसदीप सिंह खोसा और युवराज सिंह तोमर भारतीय नौसेना में अधिकारी बन गए हैं। परसदीप सिंह फरीदकोट और युवराज सिंह जालंधर के रहने वाले हैं। दोनों ही शिक्षाविदों के परिवार से आते हैं।

    परसदीप सिंह खोसा और युवराज सिंह।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के लिए गर्व का क्षण रहा जब मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट (एमआरएसएएफपीआई) के दो पूर्व कैडेट भारतीय नौसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन किए गए।

    पासिंग आउट परेड (पीओपी) शनिवार को केरल स्थित भारतीय नौसैनिक अकादमी, एझिमाला में आयोजित हुई, जिसकी समीक्षा चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। नव नियुक्त अधिकारी परसदीप सिंह खोसा फरीदकोट और युवराज सिंह तोमर जालंधर के रहने वाले हैं। दोनों ही शिक्षाविद परिवारों से हैं।

    परसदीप की मां जीजीएस खालसा स्कूल, भलूर की प्रिंसिपल हैं और पिता गुरु नानक मिशन गर्ल्स कालेज, बाघापुराना के निदेशक हैं। युवराज के पिता दलहौजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मां उसी स्कूल में कोआर्डिनेटर व मनोवैज्ञानिक हैं। युवराज का छोटा भाई वर्तमान में एमआरएसएएफपीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

    पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने दोनों अधिकारियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पंजाब के लिए गौरव का विषय है और दोनों अधिकारी देश की सेवा में उत्कृष्ट योगदान देंगे।

    एमआरएसएएफपीआई के निदेशक मेजर जनरल अजय एच चौहान (वीएसएम, सेवानिवृत्त) ने भी दोनों अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के साथ संस्थान से अब तक कुल 181 कैडेट सशस्त्र बलों में कमीशन हो चुके हैं, जिनमें 22 भारतीय नौसेना के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने इसे पंजाब के लोगों की वीरता का प्रमाण बताया।

    प्रवेश परीक्षा की घोषणा

    मेजर जनरल अजय एच चौहान ने बताया कि एमआरएसएएफपीआई के 16 वें कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एनडीए में शामिल होने के इच्छुक कक्षा 10 वीं के विद्यार्थी 15 दिसंबर 2025 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित होगी।