चंडीगढ़ में लोकभवन से किशनगढ़ टी-प्वाॅइंट तक रोड 20 से तीन दिन रहेगा बंद, वैकल्पिक मार्गों से गुजरें
पंचकूला और चंडीगढ़ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। लोकभवन से किशनगढ़ टी-प्वाॅइंट तक का रोड 20 तारीख से तीन दिनों के लिए बंद रहेगा। यह मार्ग ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लोक भवन से सेक्टर-26 किशनगढ़ टी-प्वाइंट तक तीन दिन सड़क बंद रहेगी। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 22 दिसंबर रात 10 बजे तक इस सड़क से न गुजरें। ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा।
टर्शरी ट्रीटेड (टीटी) पानी की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टीटी जल लाइनें बिछाने के कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने जनता से अनुरोध किया है कि इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा के लिए सहयोग प्रदान करें। नगर निगम ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।
