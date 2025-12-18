Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंडीगढ़ में लोकभवन से किशनगढ़ टी-प्वाॅइंट तक रोड 20 से तीन दिन रहेगा बंद, वैकल्पिक मार्गों से गुजरें

    By Balwan Singh Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    पंचकूला और चंडीगढ़ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। लोकभवन से किशनगढ़ टी-प्वाॅइंट तक का रोड 20 तारीख से तीन दिनों के लिए बंद रहेगा। यह मार्ग ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 22 दिसंबर रात 10 बजे तक रोड रहेगा बंद।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लोक भवन से सेक्टर-26 किशनगढ़ टी-प्वाइंट तक तीन दिन सड़क बंद रहेगी। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 22 दिसंबर रात 10 बजे तक इस सड़क से न गुजरें। ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा।

    टर्शरी ट्रीटेड (टीटी) पानी की आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए टीटी जल लाइनें बिछाने के कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया है। नगर निगम ने जनता से अनुरोध किया है कि इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और असुविधा के लिए सहयोग प्रदान करें। नगर निगम ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें