चिदंबरम के बयान से फिर ताजा हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के घाव, पंजाब में इंदिरा गांधी की बरसी से पहले गरमाई सियासत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। छह जून 1984 को श्री हरिमंदिर साहिब में हुए आपरेशन ब्लू स्टार के घावों को पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान ने एक बार फिर ताजा कर दिया है। चिदंबरम ने दो दिन पहले कहा था कि आपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था और इसके लिए केवल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

आपरेशन ब्यू स्टार को हुए भले ही 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पंजाब में राजनीतिक व सामाजिक रूप से यह मुद्दा लोगों के बेहद करीब रहा है। चिदंबरम के बयान से 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की बरसी से पहले एक बार फिर इस मुद्दे पर राजनीति गरमा गई है। चिदंबरम के बयान को अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा है।

एसजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल का कहना हैं कि कांग्रेस एक नया झूठ फैला रही है तो शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि कांग्रेस जानबूझ कर सिखों के घाव को कुरेदती रहती है। बता दें कि दो दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में चिदंबरम ने कहा था ‘आपरेशन ब्लू स्टार का तरीका गलत था। मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी को इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, लेकिन यह गलती सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों का संयुक्त फैसला था और इसके लिए पूरी तरह इंदिरा गांधी को ही दोष नहीं दे सकते।’ चिदंबरम के इस बयान पर सिख बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

उनका मानना है कि चिदंबरम ने आपरेशन ब्लू स्टार में सेना, खुफिया विभाग, पुलिस और नागरिक सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता महेश इंदर ग्रेवाल ने कहा कि चिदंबरम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, क्योंकि 2008 से 2012 तक वह केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं। आपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के कत्लेआम से जुड़ी सभी संबंधित फाइलें उनके पास थीं, फिर उन्होंने कभी कोई सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की?