    चंडीगढ़ में 75 से अधिक स्कूल-मैदान बनेंगे अस्थायी पार्किंग स्थल, फेस्टिवल सीजन में गाड़ी खड़ी करने की नहीं होगी दिक्कत

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    चंडीगढ़ में त्योहारों के दौरान बाजारों में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने योजना बनाई है। 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक 39 स्कूलों और 36 अन्य स्थानों को अस्थायी पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने निगम से बाजारों में पार्किंग संकेतक लगाने और अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया है। दुकानदारों से भी सहयोग की अपील की गई है।

    फेस्टिवल सीजन में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कसी। पार्किंग के लिए की विशेष व्यवस्था।

    जागरण संवाददाता़ चंडीगढ़। फेस्टिवल सीजन में बाजारों में लगने वाली भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। 28 सितंबर से 21 अक्टूबर तक शहर के 39 सरकारी और निजी स्कूलों के मैदानों को अस्थायी पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा 36 अन्य मैदान और पार्किंग स्थल को भी पार्किंग के लिए खोला जाएगा। जिनमें बाग, कम्युनिटी सेंटर, मंदिर, डिस्पेंसरी और संस्थान शामिल हैं।

    ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी कर 22 सेक्टरों में स्थित 30 सरकारी-निजी स्कूलों और कालेजों के गेट स्कूल समय के बाद खोलने का निर्णय लिया है। ये सभी संस्थान प्रमुख बाजारों के पास स्थित हैं, जहां त्योहारों के समय सबसे ज्यादा भीड़ रहती है।

    सूची में सेक्टर-8 का गवर्नमेंट माॅडल हाई स्कूल, सेक्टर-15 का जीएमएसएसएस गुरुद्वारा साहिब, सेक्टर-22 के जीएमएसएसएस और छोटे पार्क का मैदान, सेक्टर-18, 19, 20, 29 और 30 के कई सरकारी स्कूल शामिल हैं। इसी तरह सेक्टर-31 से 38 तक, सेक्टर-40, 41, 44, 46 और मनीमाजरा के स्कूलों को भी पार्किंग के लिए तय किया गया है।

    बाजार संघों और निगम को भेजी गई सूची

    ट्रैफिक पुलिस ने इन सभी स्कूलों और अन्य पार्किंग स्थलों की सूची नगर निगम और शहर के व्यापार संघों को भेज दी है, ताकि इसे बाजार संघों के साथ साझा किया जा सके। निगम को पत्र लिखकर पुलिस ने अनुरोध किया है कि त्योहारों के दौरान सभी भीड़भाड़ वाले बाजारों में स्पष्ट पार्किंग संकेतक (साइन बोर्ड) लगाए जाएं और किसी भी पार्किंग स्थल, पैदल मार्ग या साइकिल ट्रैक पर रेहड़ी-फड़ी या अतिक्रमण न होने दिया जाए।

    दुकानदारों को भी दिए निर्देश

    ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर-17 और अन्य बाजारों के व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों को दुकानों के पीछे पार्क करें और आगे की पार्किंग जगह ग्राहकों के लिए खाली छोड़ें। साथ ही, दुकानदार चाहें तो ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए अपने स्वयंसेवक भी तैनात कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानों के सामने अतिक्रमण या रेहड़ी लगाने की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी।

    त्योहारों पर बढ़ता दबाव, पुलिस ने बनाई रणनीति

    त्योहारी सीजन में सेक्टर-17, 19, 22, 35 और मनीमाजरा जैसे प्रमुख बाजारों में रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। इस दौरान पार्किंग की भारी समस्या पैदा होती है और कई बार लंबा जाम लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, पिछले वर्षों में पार्किंग की कमी के चलते लोगों को बाजार जाने से भी कतराना पड़ा था।

    इस बार स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने पहले से योजना बनाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अस्थायी पार्किंग की यह व्यवस्था यदि सफल रहती है, तो भविष्य में भी इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।